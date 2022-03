Pravidla přestávají platit, je třeba se chystat na nejhorší scénáře, míní zástupce při NATO Landovský

„Nikdo přesně neví, co se honí hlavou Vladimira Putina,“ upozornil. Myslí si, že Rusko se chová jinak při konfliktu s Ukrajinou, než by se chovalo při střetu s celým Západem. Neměli bychom proto prý naskakovat na ruskou rétoriku, že je země v obležení Severoatlantické aliance.

Podle bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) je jednou z nejdůležitějších věcí to, že bylo jasně deklarováno, že NATO bude bránit každý metr území svých členských států, ale zároveň nevstoupí na území Ukrajiny. Zavzpomínal na dobu socialismu, kdy se jako pěšák účastnil štábního cvičení armády.

„Dodnes je ve mně hrůza. Tehdy měla divize postupující přes Českou republiku možnost během 24 hodin použít taktickou jadernou zbraň sedmkrát až čtrnáctkrát. Dovedu si představit, že Rusové jsou připraveni použít taktické jaderné zbraně nebo termobarické či hypersonické bomby,“ děsí se Zaorálek.

„Přispět k eskalaci konfliktu do úrovně konfliktu světového, to je něco, k čemu my vyzývat nemůžeme, protože nemáme elementární schopnost zaručit, že by to dopadlo dobře,“ má jasno Vondra. Je podle něj ale v pořádku pomáhat Ukrajincům i dodávkami zbraní, a to klidně i „víc a rychleji“.