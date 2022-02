Česko a Austrálie sestaví seznam společných aktivit, které budou rozvíjet

Upřesnil, že by se mělo jednat o „témata ekonomická, bezpečnostní, mezinárodní, i docela konkrétní věci, jako například kybernetická bezpečnost nebo hledání a identifikování příležitostí ve vědecké diplomacii, ve výměně studentů“.

Jan Lipavský prohlásil, že i když jsou si oba státy geograficky velmi vzdálené, mají mnoho společných zájmů. Podotkl, že v Austrálii žije třicet tisíc českých krajanů. Vztahy Česka a Austrálie by se měly rozvíjet podle společného plánu, který by měl podle dohody obou ministrů vzniknout. „Popíše společné zájmy, a potom na nich budeme společně pracovat,“ podotkl Lipavský.

Ministři se věnovali i situaci na Ukrajině. Do jejích východních oblastí v pondělí oficiálně vstoupili ruští vojáci poté, co prezident Vladimir Putin uznal existenci samozvaných „republik“ na ukrajinském území.

Sankce vůči Rusku vyhlásila Evropská unie, ale i Austrálie. „Je to zcela neospravedlnitelná agrese vůči demokratickému státu. Ze strany demokratického světa to nebude přijato,“ zdůraznila Payneová. Australské sankce jsou podle ní zatím cíleny mimo jiné na členy Putinovy bezpečnostní rady. Dala najevo, že tím to nemusí skončit. „Nebudeme váhat zpřísnit sankce. Máme připravené další pro případ, že Rusko eskaluje situaci,“ varovala.

Cílem podle ní je, „aby Rusko za svoji agresi zaplatilo velkou cenu“. Ruské tvrzení, že na Donbas vyslalo „mírové jednotky“, považuje Payneová za „naprosto perverzní překroucení principu udržování míru, který platil po celém světě“.