Navrhovaný rozpočet je inflační, ale méně než návrh Schillerové, řekl bývalý ministr financí Kalousek

Snížení schodku o necelých osmdesát miliard korun oproti rozpočtu, který navrhla bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO), označil Kalousek za „krok nula“. „Teď ji (vládu) čeká to zásadní – snížení povinných výdajů. Nechce-li vláda zvyšovat daně, což se dušuje, že nechce, musí najít 200 miliard v povinných výdajích, a to není jednoduché,“ sdělil.

Bývalý šéf státní kasy také řekl, že na rozpočet není možné se dívat pohledem daného roku. „Vždycky se musíte dívat na to, co bylo předtím a co bude. Výdaje do zdravotnictví za poslední dva roky rostly obrovským tempem. Na rezervách zdravotních pojišťoven je dnes 56 miliard korun. Je zbytečné půjčit si 14 miliard, abych držel na účtech ty samé rezervy, které mi bude užírat inflace. To si radši nepůjčím a zapojím rezervy,“ uvedl a doplnil, že pojišťovny to určitě zvládnou.

„Já si vzpomínám, že ještě před volbami byl velký apel společnosti na společný postup demokratických stran na to, aby se netříštily síly. Utečou čtyři měsíce, a některé politické strany se dokážou tříštit uvnitř mezi vlastními poslanci a senátory,“ řekl bývalý ministr financí s tím, že doufá v lepší práci. „Je to viditelná chyba nikoliv vlády, ale některých vládních stran,“ rýpnul si.

Kalousek, člen jedné z koaličních stran, také zhodnotil dosavadní působení vlády. Strany se podle něj dopustily chyby v tom, že nedokázaly zkoordinovat postup mezi svými ministry, poslanci a senátory. „Je to neprofesionalita. Strana, pokud chce prosadit své názory, musí si uvnitř vydiskutovat společný postup. Přijde mi nefér, když to někdo hází na ministra zdravotnictví, protože ten měl přirozené legitimní očekávání, že strany, jejichž ministři a poslanci návrh (pandemického zákona) podpořili, si to také odpracují ve svých senátních klubech,“ reagoval na nedávný vývoj ohledně pandemické novely spolustraník ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09).

Kalousek také řekl, že se vláda bude muset naučit žít s obstrukcemi opozice. „My jsme to (obstrukce) společně s kolegy z ODS nejvíce použili v případě snahy o oddálení zákona o elektronické evidenci tržeb, což bylo skutečně zbytečné obtěžování, a byl důvod se tomu bránit,“ řekl s tím, že jde o legitimní politický nástroj. „Dnes obstrukce dělá zejména SPD Tomia Okamury za podpory hnutí ANO. Myslím si, že to je legitimní politický nástroj. Varuji před urychlenou změnou jednacího řádu,“ doplnil.

Podle Kalouska Okamura moc dobře ví, že hlasování nemůže oddálit o více než týden nebo čtrnáct dní. „Je to zákon, který se stejně stihne do konce února schválit. On (Okamura) to nepoužil proto, aby něčemu zabránil, on to zneužil proto, aby sám sebe zviditelnil,“ myslí si bývalý poslanec a označil to za sobecké.

Rusko versus Ukrajina

Kalousek také s obavami sleduje současný vývoj konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. „Nepřeji si válku. Já jsem se vždy klonil spíš k názoru bezpečnostních analytiků, kteří tvrdí, že (Vladimir) Putin chce upoutat pozornost, chce si něco vymoct, ale nechce zaútočit. Na druhou stranu nemůže nikdo garantovat, že pan prezident Putin uvažuje racionálně. A proto, že je to show jednoho muže, a rozhodne jenom on, tak nikdo neví, co se zítra stane,“ komentoval současnou situaci na východě.