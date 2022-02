Přímá volba prezidenta posílila, což způsobuje v systému řadu potíží, hodnotí politologové

Odborníci proto navrhují, jak svízelnou situaci řešit. „První cestou je nedělat nic, do Ústavy by se nemělo zasahovat příliš často,“ navrhuje Brunclík. Tvrdí totiž, že pokud je systém stabilní, umožní přirozeně vzniknout ústavním zvyklostem a vzorcům chování, které budou problémovým situacím předcházet. „Je to strukturální problém, ale podotýkám, i ten parlamentní režim se s tím dokáže vypořádat,“ dodává. Jak ústavní řád funguje totiž závisí i na samotných politicích. „Dobrými ústavními aktéry jsou obecně ti, kteří nevykonávají své pravomoci na maximum, ale snaží se být hnáni odpovědností a tendencí k sebeomezování,“ hodnotí Brunclík.

Návrat k volbě parlamentem Další variantou je návrat k nepřímé volbě. „Myslím si, že by byl pro ten systém užitečný, ale bylo by to asi velmi nepopulární,“ říká Wintr. Stejně uvažuje i Brunclík. „Kdo by chtěl zase zavést parlamentní volbu prezidenta, by spíš přišel o politické body,“ poznamenává politolog. Kopeček ale připomíná, že i nepřímé hlasování mělo své potíže. Zákonodárci se totiž nemohli shodnout na tom, jestli má být tajné, nebo veřejné. „Že (volby) byly v posledním pokusu v roce 2008 veřejné, dost přispělo ke kompromitaci celého způsobu.“ Úřad tehdy obhájil Václav Klaus. Pokud by se hypoteticky volba parlamentem vrátila, Kopeček by doporučoval, aby byla tajná.

Fakta Volba před rokem 2012 Volba před rokem 2012 Do roku 2012 českého prezidenta volili poslanci a senátoři při společném zasedání obou komor parlamentu. V prvním kole mohl zvítězit kandidát (nominovaný deseti senátory nebo deseti poslanci), který získal nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců i všech senátorů. Pokud taková situace nenastala, konalo se druhé kolo, do nějž postoupili dva kandidáti, jeden s nejvíce hlasy poslanců a druhý s nejvíce hlasy senátorů. Při druhém pokusu ke zvolení stačila podpora nadpoloviční většiny přítomných zákonodárců v obou komorách zvlášť. Nevygeneroval-li systém vítěze ani v druhém kole, konalo se za stejných podmínek kolo třetí. Při neúspěchu třetího pokusu se celý proces opakoval.

„Druhý bod, který by dával smysl, by bylo rozšířit kolegium, které volilo, to jest nemít jen dvě komory parlamentu, ale zamyslet se nad tím, jestli do toho nevtáhnout krajská zastupitelstva,“ uvažuje Kopeček a dodává: „Třetí věc, která by ale v případě druhého bodu nebyla tolik potřeba, by bylo zvážit kvorum (potřebný počet hlasů pro zvolení). To tehdy bylo nastaveno velmi náročně, což vedlo k docela velkým problémům z hlediska délky volby.“

Cesta k francouzskému modelu Tvůrci Ústavy by se mohli vydat i cestou semiprezidencialismu a posílení pravomocí hlavy státu, stejně jako tomu bylo ve Francii na konci padesátých let 20. století. Přímo volený prezident v takovém případě aktivně prosazuje vlastní politiku. „Mám pocit, že poloprezidentský systém je riskantní, že ještě docela dobře funguje v té Francii, ale i tam to bylo postupně upravováno. Jsme přeci jenom mladá demokracie, která není úplně definitivně ustálená,“ varuje Wintr.

Fakta Semiprezidencialismus Semiprezidencialismus Přesto, že mezi politology nepanuje shoda na jedné definici, je jako poloprezidentský režim označován systém, kterému dominuje přímo volený prezident se silnými pravomocemi. Vedle něj ale existuje premiér a vláda odpovědná parlamentu. V ideálním případě pochází hlava státu i kabinet ze stejného politického tábora. Za jeden z mála funkčních příkladů je označována francouzská pátá republika.