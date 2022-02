Z posledního balíku unijních dotací už Česko získalo přes sedmdesát procent. A ladí se nové programovací období

„Je před námi řada výzev z těch nových programů, které ještě nejsou přesné ani na poli EU,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Co se týče Národního plánu obnovy, mají v tuto chvíli požadavek od ministerstva průmyslu na aktualizaci.

Zbylé prostředky za období 2014 až 2020 musí Česko dočerpat do roku 2023. To, kam peníze půjdou, už je jasné – třeba na hasičskou techniku. Teprve se však ladí, kam by měly směřovat prostředky v novém programovacím období, tedy na roky 2021 až 2027.