Za péči v sociálních službách i doma by se podle ministerstva od března mohlo platit víc

Nejvyšší možné ceny za ubytování v domovech, týdenních stacionářích či léčebnách by se mohly od března zvýšit z 210 na 250 korun za den. Za celodenní stravu se třemi hlavními jídly by se mohlo platit až 205 místo nynějších 170 korun. Oběd by mohl nově stát místo nejvýš 75 až 90 korun. Za dovezení jídla by se dávalo místo nejvýš 30 pak až 40 korun. Za hodinu pečovatelské služby, asistence, doprovázení a další služby by se mohlo od března platit maximálně 145 korun, nyní je to 130 korun. Vyprání a vyžehlení kilogramu prádla by vyšlo nově až na 80 korun, nyní je to o desetikorunu méně. Hodina podpory v samostatném bydlení by mohla stát do 160 korun, nyní do 130 korun.

„Více než osm let zůstaly úhrady za poskytování sociálních služeb nezměněny, což je v současné ekonomické situaci nadále již neúnosné,“ zdůvodnilo ministerstvo práce. Podle něj při „umělém udržování“ cen z roku 2014 podíl klientů na financování klesá a musely růst dotace. V roce 2014 činily 7,7 miliardy, loni 22,2 miliardy. Autoři novely v podkladech píšou, že zvýšení cenových limitů by tlak na státní výdaje snížilo a do sociálních služeb by od března do konce roku mohla od lidí přitéct asi miliarda korun. „Zvýšení maximálních úhrad otevře možnost větší finanční participace rodinných příslušníků,“ uvádí ministerstvo práce.

Po úhradě musí klientům v domovech zůstat minimálně 15 procent příjmu a v týdenních stacionářích aspoň 25 procent. Pokud na zaplacení pobytu a stravy stanovená část důchodu nestačí, úhrada se automaticky snižuje.