Vláda by měla usilovat o omluvu a kompenzace od Ruska, shodl se senátní výbor

Vláda by se podle senátního výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost měla snažit o revizi vztahů s Ruskem tak, aby byly vzájemně výhodné. Měla by usilovat také o omluvu a kompenzace kvůli roli ruských agentů ve vrbětické kauze. Po jednání výboru to řekl jeho předseda Pavel Fischer (nezávislý). Výbor své šetření ohledně výbuchů ve Vrběticích uzavřel bez toho, aby se mu podařilo získat vyjádření bývalého ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), který se z jednání opakovaně omluvil.