Nová sněmovna se kloní ke změně interpelací. Ty poprvé zazní 27. ledna

O změnách jednacího řádu sněmovny se mluvilo v poslední době také v souvislosti s délkou jednotlivých zasedání poslanecké sněmovny a délkou vystoupení, kterou by nový jednací řád mohl omezit.

Opoziční poslanci protáhli například debatu před hlasováním o důvěře vládě Petra Fialy (ODS) až do ranních hodin, tentýž týden se kvůli obstrukcím SPD nepřikročilo k volbě šestého místopředsedy sněmovny.

SPD úpravy nechce, ANO až později

V minulém volebním období přitom změny v jednacím řádu prosazoval hlavně poslanecký klub ANO. Nad přesnými úpravami se tehdy politici neshodli. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová teď říká, že změny je potřeba připravit až pro příští volební období. Podobně mluví předseda klubu SPD Radim Fiala.

„V minulém volebním období to bylo vyvoláno tím, že se do sněmovny dostalo devět klubů, bylo hodně přednostních práv a hodně přestávek, ale ta situace se v tomto volebním období stabilizovala a my si v SPD říkáme, že bychom do jednacího řádu měli zasahovat co nejméně,“ vysvětluje Radim Fiala.

Nový jednací řád by mohl zkrátit jak dobu řečnění, tak také čas na pauzy klubů. Piráti zase chtějí, aby jednání byla více předvídatelná. Už se kvůli tomu obrátili na předsedy ostatních klubů.

„Je důležité, abychom jasně stanovili, které věci se budou projednávat, takže by byl stanoven pořad jednání skutečně tak, že tam budou pouze ty návrhy, které se budou projednávat,“ přeje si předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.