Nevidomá žena vychovává sama dceru. Té jsou dva a stává se matčinýma očima

Překonat musela potíže, které si nedokážou představit matky, které nemají podobné postižení, a snad ani nevidomé matky, které nezůstaly samy. „Dobře se připravila v krátkém čase, který do porodu zbýval. Co jsem ji viděla poté, jak s malinkou pracovala a zacházela, tak myslím, že není co vytkout. Je to krásný vztah maminky a její dcery, plný a zdravý, jak má být,“ uvedla Olga Buriánková z Tyfloservisu.

Že bude Alena Terezie Vítek matkou samoživitelkou, jí bylo jasné od začátku. Když se její dcera narodila, netajila se svým štěstím, ale otec dítěte to vnímal docela jinak. „Řekl mi, že ji mám dát k adopci, aby to vyřešilo jeho problém. V tu chvíli jsem měla jasno. Rozhodla jsem se, že budeme s holčičkou samy,“ vzpomíná.

Dnes ale už není Alena Terezie Vítek na všechno sama. Byť jsou dceři jen dva roky, matce vydatně pomáhá. „Když něco hledáme, třeba nemůžu najít dudlík, lahev pití nebo ve spěchu něco odložím, tak se jí zeptám, kde to je, ona se rozhlédne a řekne, kde to je. Běží a buď mi to podá, anebo když je to vysoko a nedosáhne na to, tak na tom místě zůstane stát. V podstatě je mýma očima,“ popsala. Holčička také dokáže sama, na matčin pokyn, uklidit hračky.

Veronika Hlaváčová, která dlouhodobě zprostředkuje příběh nevidomé samoživitelky posluchačům Radiožurnálu, byla svědkem toho, jak v domácnosti spadly hřebeny. „Automaticky začne pomáhat, protože ví, že maminka hledá tu věc rukama, ale ona je hledá očima,“ srovnala.

Symbióza s nevidomým rodičem

Dvojice dokonce hravě zvládá i procházky venku. Na rušných místech nosí matka dceru raději v nosítku, ale tam, kde to zná, nechává holčičku chodit. Ta ví – a respektuje – že nesmí odběhnout daleko od mámy. Naopak ji sama naviguje a upozorňuje na překážky, třeba na schody.

„Neřekla bych, že je běžné, že děti zrakově postižených rodičů začnou pomáhat, ale je to přirozené. Naučí se žít v symbióze s rodičem a vzájemně vnímají své potřeby,“ míní ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová.