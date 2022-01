Poslance čeká hlasování o důvěře vládě, mělo by také znovu dojít na volbu místopředsedy sněmovny

První schůze v novém roce má jako první bod na pořadu sněmovní tisk číslo 1, což je návrh zákona o lobbování od opozičního hnutí ANO. Program se ale bude měnit.

„Dá se čekat, že se bude přeskládávat, a zejména na něj přibudou nové body,“ nastínila předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

A to třeba zákony, které chce vláda projednat zrychleně. Právě těmi by poslanci v úterý měli začít. „Budeme potřebovat v tomhle případě legislativní nouzi, abychom lhůty zkrátili na minimum a aby mohly ty zákony co nejdříve platit,“ dodala šéfka dolní komory.

Týká se to opatření kvůli růstu cen energií. Změna počítá s vyšším příspěvkem na bydlení i rozšířením okruhu těch, kteří by na něj měli nárok.

„Novela zákona o státní sociální podpoře, to má hlavní prioritu. Tady opravdu potřebuji, abychom ji projednali co nejdříve. Druhou prioritou je zmrazení platů ústavních činitelů, soudců a státních zástupců,“ vyjmenovává ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Obdobné návrhy na zmrazení platů jsou přitom ve sněmovně už dva, od hnutí ANO a SPD. „Budeme se snažit příští týden zařadit náš návrh, který zamrazuje platy politiků na celé volební období, nikoliv pouze na jeden rok, jak navrhuje vláda,“ je odhodlán předseda SPD Tomio Okamura.