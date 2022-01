Dopravní policie má nový speciální tým. Měl by řešit mimořádné události jako hromadné nehody či doprovod vojáků

Speciální tým zajišťoval například doprovod pro polské vojáky, kteří se vraceli ze Slovenska přes Rakousko a Česko domů. Do akce vyrazily dvě hlídky. Ještě loni by to znamenalo vyčlenit nejméně dvanáct policistů, díky nově zřízenému speciálnímu oddělení na to stačí čtyři.

Zajištění takového přesunu je tak teď mnohem jednodušší. „Musíme dojet do Dolního Dvořiště, kde si je na státní hranici převezmeme, je to ozbrojený doprovod, a dále pokračujeme na hraniční přechod Habartice,“ popsal policista speciálního oddělení dohledu Leoš Franc.

Podle ředitele dopravní policie Jiřího Zlého se díky novému oddělení hlídky, které doteď v krajích činnost vykonávaly, mohou věnovat své běžné krajské práci. „Nemusí být zatěžovány těmito úkoly,“ dodal.

U vážných nehod i u uzavírek

Speciální tým bude pomáhat i u vážných a hromadných nehod. A řešit má i problémy v opravovaných dálničních úsecích. „Hlídka bude vypomáhat při usměrňování provozu či jakékoliv jiné výpomoci, která bude zapotřebí,“ vysvětluje Zlý.

Na dálnicích a silnicích prvních tříd mají být policisté vidět prakticky denně. K dispozici budou mít nová auta vybavená technikou na měření rychlosti nebo kontrolu elektronických dálničních kuponů. O jaké vozy půjde, vysvětlil první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek: „Celkem sedmdesát vozidel typu BMW v barvách policie pro roky 2022 až 2023, asi padesát motocyklů BMW zejména pro dálniční oddělení a asi šestatřicet vozidel Škoda Superb.“

Moderní techniky bude mít policie dost, stále jí ale chybí lidé. Třeba speciální tým dohledu bude mít centrály v Praze a v Prostějově. Počítá s třiceti policisty, zatím má necelou polovinu.