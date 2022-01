Společnost potřebuje silnou demokratickou osobnost. Prezident Zeman ji štěpí, míní historik

Podle Kosatíka se atmosféra od posledních sněmovních voleb pomalu zlepšuje. Co se týče covidové epidemie, domnívá se, že v posledních dvou letech opatření často nebyla na stejné úrovni jako to, co požadovala medicína. „Důležité je, aby fungovalo zdravotnictví, což se naštěstí v naší zemi děje. A pak aby ta politika byla srozumitelná,“ okomentoval. Kritizoval zejména rychle se měnící opatření stanovená bývalým kabinetem. Při událostech, jako je pandemie, je podle něj třeba, aby lidé drželi pohromadě.

Upozornil, že české společnosti chybí struktura. Za dobré považuje, když jsou její jednotlivé vrstvy srozuměny se svou odpovědností a tu uskutečňují. To, že první republika ze společnosti „vystrnadila“ šlechtu, způsobilo podle něj to, že se vytratil jistý jazykový tón, který ukazuje, že existují dlouhodobé pohledy na svět. „Že svět nevznikl s naším narozením a smrtí neskončí. A že se všichni podle toho musíme chovat,“ řekl.

Domnívá se také, že je důležité, aby ve vyšších patrech existovaly hlasy, které nebudou rozeštvávat, ale spojovat. „Navíc z toho tónu musí být jasné, že ten člověk si to nedal za úkol jenom tak, aby byl pěkný. Ale že si za tím stojí. Čili musí to být silná demokratická osobnost,“ nastínil. Současný prezident Miloš Zeman podle něj společnost štěpí. „A lidé na to reagují tak, že se chovají podobně,“ podotkl. Dodal také, že česká hlava státu v covidové krizi vystupuje na veřejnosti nedostatečně. „Hrstička jeho občasných vystoupení naprosto nestačí,“ kritizoval.