Vláda v energetické krizi pomůže adresně, říká Jurečka. Zamrazilová naznačila dřívější valorizaci penzí

To vláda hodlá podle vicepremiéra Jurečky řešit v nadcházejících měsících otevřením pracovního trhu zahraničním zaměstnancům, protože je to v některých profesích nezbytně nutné. Předseda KDU-ČSL zdůrazňuje, že takový krok musí být bezpečný a půjde o pracovníky z „kulturně blízkých zemí“. Jeho resort práce a sociálních věcí se také chystá analyzovat lidi, kteří jsou na úřadech práce déle než dvanáct měsíců.

Také Středula nabádá k opatrnosti, dle svých slov by ale čekal, že se kabinet bude snažit lákat zaměstnance z Německa, Rakouska, Británie či Irska. To by podle předsedy ČMKOS bylo známkou vyspělé země, přičemž Česko má chtít kvalifikovanou pracovní sílu. V té souvislosti upozorňuje na to, že většina nabízených míst požaduje jen nízkou úroveň vzdělání. Za nejlepší formu lákání zahraničních zaměstnanců považuje přímé zaměstnání u firem, nikoliv přes agentury.