Schillerová se obává nekonkrétnosti vládního programu. Jakob oceňuje ambicióznost

„Slibů je spousta a je nutné si uvědomit, že vláda Petra Fialy nejde do hospodářsky prosperující země, kde je deficit nula a může si vymýšlet, co chce,“ hodnotí prohlášení Klimeš. Očekává, že kabinet bude muset z některých svých plánů ustoupit, nebo je alespoň redukovat.

Schillerová oceňuje, že prohlášení zmiňuje řešení pandemie covidu-19. „Budeme konstruktivní opozicí. Nebudeme za každou cenu bojkotovat to, co bude dávat smysl,“ slibuje exministryně financí. Pokud ale bude programové prohlášení nekonkrétní podobně jako dříve zveřejněná koaliční smlouva, v Poslanecké sněmovně ho nepodpoří, upozornila.

Důchodová reforma je zásadním tématem

Schillerová přislíbila, že ANO podpoří debatu o důchodové reformě, kterou měla předchozí vláda v programu také. Uznává, že změna nebude jednoduchá a zároveň je přesvědčena, že jde o jednu z posledních možností.

Jakob popisuje několik rovin důchodové reformy: „Je to jednak dlouhodobá udržitelnost důchodového systému, která je zúročitelná jenom díky garanci minimálního důchodu. Pak je potřeba otevřít některé dobrovolné další pilíře, ale provázat to s daňovým systémem.“

„Problém má dva základní pilíře. První je finanční. Musíme prostě zajistit na tu důchodovou reformu zdroje. Tady bude ta debata nejtěžší. A pak je samozřejmě ústavněprávní pilíř. To znamená, koho se reforma bude týkat, kam až to bude zasahovat,“ vysvětluje Schillerová.

„Smutné je, že předchozí koalice nebyla schopná za osm let přijít s žádným konkrétním návrhem, který by byl k diskusi. Pevně věřím, že nám se to podaří. Kdybychom neudělali reformu, tak je to otázka času, kdy opravdu na důchody už nebude,“ je odhodlán Jakob.