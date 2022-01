Koalice se shodla na programovém prohlášení. Zveřejníme ho do konce týdne, slíbil Jurečka

„Text programového prohlášení představíme do konce týdne. Ve čtvrtek ho ještě bude schvalovat vláda. Všechny věci jsou vypořádány, proběhnou ještě jazykové korektury,“ řekl Jurečka po večerním jednání koaličních špiček. Programové prohlášení označil za realistické. „Jasně také říkáme, že časy, které nás čekají, nebudou růžové.“

On ani nikdo jiný z vlády však nechtěl podrobně mluvit o tom, co v programu je. „Dohodli jsme se, že to bude představeno poté, co to projedná, schválí vláda,“ uvedl. Neočekává, že by byl text zveřejněn již po čtvrtečním jednání.

Podle dřívějších zjištění České televize by ve vládním programu měla být vyjmenována dostavba některých dálnic a vysokorychlostních tratí, zavedení minimálního důchodu nebo úprava stavebního zákona.