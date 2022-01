Balík a Patočka se střetli o osobní odpovědnost při zvládání pandemie

Patočka se domnívá, že jakkoliv je osobní odpovědnost dobrá, nestačí. „Nejde o to, že tady je ohrožená většina. Jsem přesvědčen, že velká většina lidí je svým chováním osobně odpovědná. Ale jde o to, že je potřeba i tyto lidi chránit před neodpovědnou menšinou. Protože to je epidemiologická logika, která nebere ohled na ideologické přesvědčení té či oné vlády,“ zdůvodnil.

Jako nutné vnímá Patočka to, aby vláda za účelem záchrany životů opatření vymáhala. „To je přece princip právního státu. To je změna, kterou jsme volili. A pokud ji vláda nehodlá aplikovat, tak pak si myslím, že nejenom pro mě to bude hluboké zklamání,“ řekl.

Děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Balík připustil, že přístup k otázce osobní odpovědnosti se na politickém spektru s jistým zjednodušením liší. „Konzervativní a liberální přístup dává větší důraz na odpovědnost jednotlivce. Zatímco levicový socialistický přístup spíše preferuje nebo zohledňuje i společenské podmínky a prostředí, které má vliv na jednání jednotlivce,“ vysvětlil.