Levnější euro ocení cestovatelé i některé obchody. Exportéři a lidé pracující v zahraničí ovšem tratí

Martina Kubíčková Hanušová, majitelka bistra v Dolních Břežanech u Prahy, nakupuje sýry, olivy či vína z Řecka a Itálie, a to právě za eura. Ze silnější koruny má radost, podle ní zpomalí zvyšování cen: „Všichni naši dodavatelé už minimálně půl roku zvedají ceny. Silnější koruna nám pomůže, ceny našich výrobků držíme zatím stejné, ale nakonec bude nejspíš stejně zdražení nevyhnutelné,“ domnívá se. Levněji vyjdou nákupy i ty, kdo za nimi jezdí za hranice.

Levnější euro je dobrá zpráva pro ty, kdo vyrazí do zahraničí na dovolenou nebo třeba na nákup. A mohlo by taky pomoct zbrzdit zdražování zboží z dovozu na tuzemských pultech.

Na posílení koruny měl vliv další – vyšší než očekávaný – růst sazeb České národní banky, ale také vyznění tiskové konference centrální banky, která naznačila, že se úrokové sazby mohou v letošním roce nakonec zvyšovat více, než trh do té doby předpokládal.

Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jakuba Seidlera je pravděpodobné, že koruna bude v letošním roce dále posilovat. „Dle mého názoru se bude koruna poměrně obtížně dostávat třeba pod tu hranici 24,50. Jestli se nakonec dostaneme k 24 korunám za euro, to bych vnímal jako možné, ale ne tolik pravděpodobné,“ řekl České televizi. Současný vývoj v pandemické situaci se nicméně podle ekonomů těžce odhaduje.

Naopak ty, kteří jezdí pracovat do zahraničí, posílení koruny nepotěší. Jiří Ribola pracuje v Linci už pět let jako elektrikář, výplatu tak dostává v eurech. Právě lepší výdělek byl důvod, proč se rozhodl pracovat v zahraničí. „Když koruna posílí o 10 haléřů, tak to pro mě znamená o 200 korun méně z výplaty,“ popisuje Ribola.

Kurz koruny ovlivňuje negativně také exportéry. Pro ty platí jednoduchá rovnice: čím silnější koruna, tím nižší tržby za zboží, které prodají do ciziny.

Zatímco silná koruna láká Čechy na cesty do zahraničí, turisty při návštěvách tuzemska naopak brzdí. Místní směnárny tak přicházejí o další část svých klientů a musí zavírat. Vliv na to má pandemie, ale taky stále rozšířenější platby kartou.