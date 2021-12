Praktičtí lékaři usilují o využití ultrazvuku a možnost předepisovat širší spektrum medikamentů

„Výsledky vypadají velmi slibně. Neaspirujeme na to, že budeme místo rentgenologů vyšetřovat všechny orgány břicha. Mělo by to být rychlé orientační vyšetření,“ vysvětluje předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Přístroj například přesněji rozpoznal stav ženy, které byl zprvu diagnostikován lehký covid. Jako riziková pacientka se objednala na podání monoklonálních protilátek. Do ordinace se ale vrátila s tím, že se jí hůř dýchá a má teplotu.

„Právě na ultrazvuku jsme diagnostikovali naprosto jednoznačně covidový zápal plic a pacientka byla místo podání protilátek odeslána k hospitalizaci,“ popsal místopředseda skupiny pro ultrazvuk v primární péči David Halata.