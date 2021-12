Krátí se čas na využití Milostivého léta. Dlužníci se mohou zbavit některých exekucí

Dar odsouhlasila komise sbírky SOS Milostivé léto. Dana tak získala peníze od dárců. Mohla zaplatit původní dluh 80 tisíc, plus poplatek 908 korun a tím se zbavila všech závazků. „Na jeden darovaný milion máme ukončené exekuce za přibližně osm milionů,“ sděluje dluhový expert Člověka v tísni Daniel Hůle.

Daně, žadatelce o Milostivé léto, z výplaty léta strhávali tři tisíce korun. Dlužila za nájmy. „I když jsem v tom bytě nebydlela, byl psaný na mě, když jsme s manželem šli od sebe. Já jsem několik let vůbec nevěděla, že je nějaký dluh,“ říká Dana.

Milostivé léto se nevztahuje na insolvence nebo daňové exekuce

Akce se týká exekučních dluhů vůči státu, krajům, obcím a jejich organizacím. Často jde o dopravní podniky a třeba pojištění. Milostivé léto se nevztahuje na insolvence, na správní nebo daňové exekuce. Například dluhová poradkyně Laurová spolupracuje i s magistrátem. Lidé se o Milostivém létu dozvídají například pomocí letáků.

Nutné je dodržet postup. Exekutora informovat a požádat o vyčíslení jistiny. Lidé kritizují, že na odpověď čekají dlouho. Exekutorská komora se hájí velkým počtem žádostí a žádá o trpělivost.

„Je nejdůležitější, aby do 28. ledna příštího roku (dlužníci, pozn. red.) splnili podmínky Milostivého léta. Soudní exekutor potom může kdykoliv v únoru nebo v březnu vydávat rozhodnutí o zastavení exekuce a osvobození od placení příslušenství,“ sdělil prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík.

Podle dluhového experta Hůleho jsou tři měsíce pro akci Milostivé léto krátké, navíc se trefila do Vánoc a pádu firmy Bohemia Energy. To jsou podle něj racionální důvody pro prodloužení akce. Prodloužení podporují i některá města. Jednat by o tom mohla nová vláda.