Koaliční strany chtějí ve sněmovně podporovat hlavně vládní návrhy. Desítky těch poslaneckých už předložila opozice

„Musíme vycházet z toho, že jsme vládní strana, naše návrhy nosí po dohodě koalice vláda, nebudeme připouštět žádné partyzánštiny, tedy to, co přinese kabinet, je úkolem vládních stran sněmovnou protlačit,“ říká předseda klubu ODS Marek Benda.

Nová vláda chce také přepracovat státní rozpočet, který připravila ta Andreje Babiše (ANO). Svou verzi chce do sněmovny ke schvalování poslat do konce ledna.

„Začít finalizovat důchodovou reformu, a to nejen vyzobáváním některých opatření, jak to dělala ta končící vláda, ale skutečně máme ambici připravit takovou reformu, která bude prodiskutována napříč celým politickým spektrem,“ tvrdí předseda lidoveckého klubu Marek Výborný.

„Znovu vrátit na jednání zmrazení platů ústavních činitelů, protože se domníváme, že to je důležité a klíčové. Všichni poslanci, kteří jsou opakovaně ve sněmovně znovu, tak pro to hlasovali před volbami, takže předpokládám, že se to zopakuje i nyní. Pak jsou to hromadné žaloby, které souvisejí i s tou energetickou krizí,“ nastínila exministryně financí Alena Schillerová (ANO).

„SPD bude chtít prosadit zákon o referendu, zestátnění exekutorů, pomoc lidem v dluhových pastech, dále minimální základní důstojný důchod a zvýšení pomoci invalidům a rodinám s dětmi,“ říká šéf SPD Tomio Okamura.