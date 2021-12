Noví ministři se seznamují s resorty, končí první náměstci

Náměstkem na ministerstvu zahraničí bude bývalý velvyslanec ČR v Kuvajtu Martin Dvořák (STAN). V minulosti byl Dvořák také generálním konzulem ČR v New Yorku nebo primátorem Hradce Králové. Politickým náměstkem se stal také říčanský zastupitel Jiří Kozák (ODS).

Mimo Prahu už vyjeli i další ministři. Anna Hubáčková (KDU-ČSL) v pondělí zamířila do Bruselu na jednání unijních šéfů životního prostředí, šéf diplomacie Jan Lipavský (Piráti) absolvoval návštěvu Slovenska a ještě před tím svedl oznámit i první personální změny.

Merhautová původně nastoupila v únoru 2014 do funkce náměstkyně pro informační systémy. Předtím řídila polikliniku a byla členkou stranické sociální komise. Později ve vedení resortu řídila sekci sociálně pojistných systémů, tedy důchodů. Její pozici koncem roku 2018 zrušila bývalá ministryně Jana Maláčová (ČSSD).

Na MPSV Jurečka už stihl nejbližší tým v podobě tiskové mluvčí Evy Davidové nebo náměstkyně pro téma důchodů. Po třech letech se do funkce vrací Iva Merhautová (KDU-ČSL), kterou lidovci na ministerstvo vyslali v předminulém volebním období, kdy byli ve vládě s ČSSD a ANO.

Od pondělí úřaduje také Marian Jurečka (KDU-ČSL), který vedle „svého“ ministerstva práce dočasně vede resort zemědělství. Ministrem bude zřejmě do začátku příštího roku, až ho oficiálně převezme Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), ten je v izolaci kvůli covidu.

Náměstky mění i školství a spravedlnost

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) se se svými podřízenými seznamoval on-line. „Řešili jsme problematiku IT, do toho mám asi 30 zmeškaných hovorů, odpovídáme na maily, problémy ředitelů škol, dořešujeme lyžařské kurzy s panem ministrem zdravotnictví,“ vyjmenovává agendu Gazdík.

Personální změny jsou podle něj minimální, týkají se dvou náměstků, odcházejí sami. Nástupce vybíral Gazdík už na počátku týdne. Jinak si nechává tým svého předchůdce Roberta Plagy (za ANO), který se mimochodem stal politickým náměstkem.

Nový ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) pak odvolal politického náměstka Tomáše Podivínského. Jeho místo chce obsadit v nejbližší době, napsal to server Česká justice. „Nebylo v tom nic osobního. Je to ale jediná možnost, jak si sem vzít některé lidi co nejdříve,“ řekl serveru Blažek.

Na ministerstvu by podle něj měli v budoucnu být dva političtí náměstci, jeden za ODS a TOP 09 a druhý za Piráty a STAN. Blažek webu také řekl, že by chtěl zřídit pozici náměstka pro zahraničí a Evropskou unii.