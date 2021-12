Ministr průmyslu Síkela prodal své podíly v Prime Fund. Chce se vyhnout střetu zájmů

Ukončení svého působení v technologickém fondu Prime Fund do konce roku Síkela avizoval počátkem prosince. „Podíl jsem prodal za stejnou cenu, za kterou jsem ho koupil,“ uvedl nyní ministr.

„Podíly Jozefa jsem odkoupil já. Bylo to za fér podmínek, podepsali jsme to dnes (v pondělí). Za cenu, za jakou do fondu vstupoval, zase vystupuje,“ potvrdil Svoboda, který fond ovládá. O jakou sumu šlo, nesdělil.

Fond investuje do start-upů, které chce Síkela podporovat

Prime Fund investuje do technologických firem a start-upů, které chce Síkela jako ministr průmyslu podporovat. Letos v únoru Síkela podle serveru získal deset procent v Prime Fund Investment Group a pětadvacet procent v manažerské společnosti Prime Fund GP. Předtím působil ve vedení bankovní skupiny Erste, která vlastní Českou spořitelnu.

Prime Fund vlastní podíly v pěti společnostech, které do nich většinou jako své projekty přinesli partneři, uvedl už dříve Svoboda. Jednou z nich je podle HN start-up v oboru elektronického obchodu Foxdeli. Síkela měl fondu vytipovat díky svým zkušenostem z bankovní sféry hlavně nové příležitosti pro investice, píše server. Hodnota majetku ve správě fondu je podle Svobody v řádu nižších stovek milionů korun, původní investice se pohybovaly v řádu milionů.