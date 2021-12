Začala lyžařská sezona, turisté míří do hor. Střediska čekají na vládní opatření

Očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci jsou nejčastější doklady, kterými se na sjezdovkách lyžaři prokazují. Mladistvým stačí i PCR test. Jenže třeba ze šumavského Zadova je to k nejbližšímu testovacímu centru ve Vimperku patnáct kilometrů. Mobilní odběrové místo tak chtějí místní dostat blíž.

„Oslovíme všechny ubytovatele, kteří ubytovávají lyžařské kurzy, zjistíme, jaký je zájem, a pak domluvíme mobilní testovací stanici, která by pravděpodobně byla někde tady v areálu na Kobyle,“ popsal vedoucí areálu Zadov Luděk Sáska.

Do většiny mobilních center se musí lidi objednávat. Třeba na Železnorudsku je jedno v nedalekém Alžbětíně. Obávají se zahájení lyžařských kurzů. Areály do něj chtějí zajistit vlastní dopravu. Odběrové místo je v Alžbětíně hlavně kvůli lidem, kteří jezdí pracovat do Německa. Jeho rozšíření se i navzdory očekávané návštěvnosti lyžařských středisek zatím nechystá.