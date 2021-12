Rezignace Švejdara byla pro Rakušana překvapením. Není mu co vyčítat, myslí si Šmarda

Zpětně považuje neformální schůzku se Švejdarem za nevhodnou. Mrzí ho, že se vytváří dojem, že Švejdara tlačil ke zdi. Doufá, že kdy nastoupí v lednu do práce, že si nejasnosti okolo jeho odchodu sdělí osobně.

Nový šéf vnitra uznal, že měl výhrady k prezidentově práci. Na schůzce vytkl Švejdarovi tweet o odchodu policistů kvůli povinnému očkování a nedokončenou policejní reformu. „Byla to otevřená diskuze jako se všemi ostatními - jako s ředitelem České pošty, jako s ředitelem Hasičského záchranného sboru a já jsem nevyvíjel tlak, musíte skončit k 3. lednu,“ podotkl Rakušan.

„Netušil jsem, že pan Švejdar jakoukoliv informaci o svém rozhodnutí odejít z funkce policejního prezidenta bude komentovat na Twitteru. Pro mě osobně to bylo neštastné a od začátku mě mrzí, že schůzka, která byla ryze pracovní, je formulována, že jsem vytvářel nátlak,“ prohlásil Rakušan.

Podle Šmardy Rakušan do případu zbytečně vkládá emoce. „Policejní prezident standardním způsobem oznámil, že hodlá skončit ve funkci. Po rozhovoru s Vítem Rakušanem usoudil, že by se s ním nespolupracovalo dobře. Nevidím v tom nic špatného ani z jedné strany,“ uvedl Šmarda.

Podle jeho informací policejní prezident nevynášel ze schůzky žádné informace. „Nezachoval se nekorektně, prostě oznámil, že bude chtít skončit ve funkci, to se stává. Není mu co vyčítat,“ podotkl šéf sociálních demokratů.

Myslí si, že si Rakušan se Švejdarem prostě vyměnili své představy o fungování policie a na základě toho se Švejdar rozhodl. „Kdyby chtěl říct, že na něj tlačil, tak by to řekl, on nic takového nesdělil,“ dodal Šmarda.