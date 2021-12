Havel přinášel společnosti hodnoty, říká Roll. Nejsou v dnešní politice vyprázdněné? ptá se Soukeníková

Roll ocenil, že Havel vnášel do cynické a skeptické české společnosti přesah, hodnoty a nadhled. Dodal, že každé významné osobnosti v dějinách hrozí, že se z jejího odkazu stane – jak to nazvala moderátorka pořadu Jana Peroutková – „vyprázdněný kult“. Proto je podle něho důležité si připomínat Havlovy myšlenky a texty včetně těch, které se věnovaly sociálním či environmentálním záležitostem.

Soukeníková vidí Havlův odkaz jako vyprázděný v tom smyslu, že vídáme exprezidenta nejčastěji na tričkách politiků, kteří se s ním fotí na sociální sítě, a vytvářejí si tak morální omluvenku, i když jejich politické kroky nekorespondují s Havlovým odkazem.



Roll vyzdvihl i Havlovu schopnost jít do dialogu s někým, s kým nesouhlasil. „Byl znám tím, že dokázal spojovat protilehlé názory.“ A to jak v Chartě 77, tak později jako prezident. „To by mělo dnes rezonovat,“ dodal.

Havel a sociální sítě

Jak student, tak novinářka by si těžko dokázali představit Havla aktivního na sociálních sítích. Soukeníková řekla, že by to dopadlo špatně jako u mnoha dnešních politických představitelů, kteří píší na sítě, aniž by se poradili se svým mediálním týmem. Navíc si myslí, že rychlé soudy spojené s těmito sítěmi společenské diskusi spíše škodí.

Také Roll zmínil nezdravou rychlost společenských sítí. Havel podle něho sice uměl některé věci vyjádřit geniálně ve zkratce, ale zdráhal by se nutnosti reagovat rychle. „Měl rád věci promyšlené, pokud to správně chápu, až pedantsky formulované.“

Vysvětlil také výrok spolku Milion chvilek pro demokracii, že na příštího prezidenta republiky nechtějí nového Havla. „Měli bychom konečně přestat hledat spasitele,“ dodal s tím, že je potřeba hlavně schopný a poctivý člověk, který bude tuto zem normálně spravovat.

Co by vzkázali své generaci

Své generaci by Roll vzkázal, aby nebyla lhostejná. V demokracii to nepůjde jinak, než že se všichni budeme nějakým způsobem angažovat, aspoň trochu, ale neustále a dlouhodobě, řekl s odkazem na Havla.

Soukeníková by své generaci vzkázala, aby kriticky přemýšlela i nad lidmi, kteří jsou většinově ve společnosti uznáváni, a nad jejich chybami, protože chyby dělá každý. Měli bychom také být k sobě vlídní a uznávat minority a lidská práva, dodala.