Rok 2021 obohatil dálniční síť o téměř 47 kilometrů, začalo se stavět dalších více než sedmdesát

ŘSD dále počítá s tím, že konečně začne stavět poslední chybějící úsek dálnice D1 u Přerova, k tomu ale ještě nemá pravomocná stavební povolení, úřady se zabývají řadou rozkladů a odvolání. U dalších dvou staveb – obě jsou na dálnici D6, která by se po jejich zprovoznění měla dostat až na hranici Středočeského a Ústeckého kraje – se očekává vydání stavebního povolení v příštím roce.

D55: Napajedla – Babice, most; 0,5 km

Dálniční úseky, které by se v roce 2022 měly začít stavět

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl hovořil o tom , že by v příštím roce měla začít i rekonstrukce dálničního mostu Šmejkalka, který sice stojí poblíž Mirošovic, ale z velké modernizace byl vyčleněn.

V příštím roce začne ještě jedna kapitola – nebo možná i dvě – modernizace dálnice D1. Poté, co byla v devadesátých letech rozšířena na šest pruhů její část mezi Prahou a Mirošovicemi a v posledních osmi letech proběhla rekonstrukce dalších 157 kilometrů k Ostrovačicím, začne ŘSD rozšiřovat úsek u Brna na šest pruhů. V budoucnu by měl vést šestipruh od Kývalky až k Holubicím, ale pracovat se nebude tak intenzivně jako při dosavadní velké modernizaci, v celé plánované délce bude šest pruhů až počátkem příštího desetiletí.

Příští rok by se měly otevřít obchvaty Hnojníku, Církvic, Chýnova, po pouhém roce stavby i olbramovický obchvat, jedna část mělnického obchvatu a další část průtahu Přerovem.

Dálkovou dopravu ale Správa železnic odklonila na trať přes Vysočinu i kvůli další velké výluce, která se týká úseku mezi Chocní a Ústím nad Orlicí. Trať se zde modernizuje, a přestože není uzavřena úplně, průjezdná je pouze jedna kolej, kam by se všechny vlaky směřující z Prahy do Brna i Olomouce nevešly.

I když byla trať z Brna do Třebové modernizována na přelomu století, Správa železnic její část opět uzavřela s tím, že je to nezbytné kvůli plánované opravě železničního svršku, ale i tunelů.

V Praze nebudou od konce března po zbytek roku jezdit vlaky mezi Masarykovým a dejvickým nádražím. V Holešovicích začne stavba nové estakády se zastávkou Výstaviště, která bude součástí rekonstruované trati do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla.

Významně letos postihla výluka i dopravu na trati Praha–Beroun, pracovalo se mezi pražským Smíchovem a Černošicemi. Tato oprava by měla být hotová v létě 2022, ale mezitím začne rekonstrukce smíchovského nádraží. Celý rok budou pokračovat práce i na trati z Vysočan směrem na Horní Počernice.

Práce mezi Poříčany a Velimí by měly v příštím roce skončit, stejně tak je výluka trati Brno–Blansko plánována do prosince 2022. U Ústí nad Orlicí se bude pracovat ještě v první polovině roku 2023.

Ovšem ani přetrasování nezachránilo cestující ve vlacích z Prahy do Brna před zpožděními kvůli výluce mezi Poříčany a Velimí ve středních Čechách. Začala v létě a stejně jako se dvěma dalšími zmíněnými velkými výlukami bude pokračovat i v roce 2022. Část roku se bude užívat pouze jedna kolej, v jízdním řádu se proto prodloužily jízdní doby – u některých vlaků více než o čtvrt hodiny.

Zprovozněna bude v příštím roce dlouhá přeložka mezi Voticemi a Sudoměřicemi – což je poslední chybějící část nové tratě mezi Prahou a Táborem – ovšem předtím bude i zde dlouhá výluka. Od dubna až do konce školního roku budou místo vlaků jezdit autobusy.

Pokračovat bude rovněž rekonstrukce pardubického nádraží včetně modernizace trati do Stéblové, cestující proto čekají další měsíce s náhradní autobusovou dopravou. Naproti tomu do Chrudimi by se již mělo cestovat bez omezení.

Na delší výluky se musí připravit i cestující na tratích do Velkých Karlovic, mezi Slavičínem a Bojkovicemi, Kunovicemi a Veselím nad Moravou, Miroslaví a Šatovem, Přeloučí a Heřmanovým Městcem i mezi Týništěm nad Orlicí a Bohuslavicemi nad Metují. Kvůli modernizaci nádraží v Roudnici nad Labem počítá Správa železnic s dlouhou výlukou mezi ním a zastávkou Roudnice město na trati do Straškova. Samotné trati se sice výluka nedotkne, ale na roudnickém nádraží by neměly motoráky kde zastavit.