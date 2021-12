Noc bude kluzká, může se vytvořit náledí nebo zmrazky

Výstraha na náledí bude v celé republice platit od pátečních 16 hodin do sobotních 9 hodin. Neznamená to, že by byl led na všech cestách, náledí nebo zmrazky se vytvoří lokálně při poklesu teploty pod bod mrazu.

Meteorologové nabádají, aby byli chodci i řidiči opatrní. Hrozí problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. „Starší a méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven,“ doporučil ČHMÚ.