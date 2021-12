Neztrácet čas a dokončit rozestavěné projekty, nastiňuje Kupka priority resortu dopravy

Apeluje na to, aby nový resort neoddaloval stavbu další infrastruktury jako jeho předchůdci. „Jsme tranzitní zemí v srdci Evropy. Pokud nechceme chudnout, tak pohyb zboží a osob musí být jasně zajištěn. Bavíme se o tom, co je první – vejce, nebo slepice. Musíme stavět všude, potřebujeme peníze a zrychlit stavbu,“ míní Fiala.

Podle místopředsedy SPD Fialy se proces výstavby s novou vládou pravděpodobně zrychlí. „Nemyslím si ale, že to bude kvůli tomu, že pan ministr bude osobně kontrolovat, co se každý týden stalo. Bude to zejména proto, že v minulém volebním období jsme schválili dva důležité zákony, které odstraňují přebytečnou byrokracii.“

Kupka argumentuje, že každá stavba někomu nutně musí vadit, jde dle něj hlavně o veřejný zájem. Chce z toho důvodu tlačit na to, aby se podnikly všechny kroky, které by výstavbu udělaly co nejšetrnější vůči životnímu prostředí a lidem v okolí.

„Pokládám za nutné, aby se neztrácely další a další dny, které se časem sčítají. Každý měsíc by měla probíhat zevrubná kontrola toho, co se během té doby podařilo udělat. Také považuji za důležité, aby hlava resortu byla u jednání, která mají směřovat ke splacení klíčového infrastrukturního dluhu České republiky – i když se třeba jedná s veřejností a zástupci samospráv,“ říká pravděpodobný budoucí ministr dopravy.

Priority nového šéfa resortu

Místopředseda ODS už dříve oznámil, že se v příštích letech budou stavět desítky kilometrů dálnic ročně. Mezi své hlavní priority v resortu považuje například dálnici D35. „Je to komunikace, která je nezbytná k propojení východu a západu. V okamžiku, kdy velká část dopravy je závislá na D1, tak to znamená, že při jakékoliv komplikaci dochází k zastavení tranzitu.“

Stejně tak plánuje dokončit některé rozestavěné projekty, které zůstaly po minulé vládě. „V příštím roce by se měly otevírat komunikace v okolí Frýdku-Místku, staví se D55, mělo by se pokračovat v D49. Je nutné navázat na to, co tu bylo, a pokusit se posunout tu přípravu rychleji dopředu.“

Kupka již mnohokrát zmínil, že dostavbu Pražského okruhu považuje za nutnost. „Doufám, že se to konečně podaří prolomit. Poslední měsíce se zvládlo najít shodu v postupu ohledně severní části – na variantě, která bude zejména tunelová. Co se týče staveb 518 a 519 mezi Ruzyní a Březiněvsí, tak pevně doufám, že příprava dokumentace EIA, která zajistí co nejmenší dopad na životní prostředí a lidi v okolí, bude záležitostí už příštího roku,“ nastínil.

Nová vláda taktéž plánuje zavést zvláštní úřad, který se bude zabývat pouze klíčovými stavbami – podle Kupky nepůjde jenom o dálnice a železnice, ale třeba i elektrárny.