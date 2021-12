Maláčová se obává, že provizorium ohrozí vyplácení covidových programů. Skopeček věří, že ne

Ministryně financí v demisi Alena Schillerová (ANO) uvedla, že čerpání covidových programů vyhlášení rozpočtového provizoria ohrozí. Stejného názoru je i její vládní kolegyně Maláčová. „Rozpočtové provizorium je strašně špatně. Spousta poslanců si teprve začíná uvědomovat, co to obnáší. Řítíme se do velkého problému a čerpání peněz to může skutečně ohrozit,“ řekla v Událostech, komentářích. Podle ní bude také záležet na délce jeho trvání.

Ani Skopeček nepovažuje zavedení provizoria za šťastné. „Na druhou stranu si to ale musí zodpovědět končící vláda, která poslala do sněmovny špatný návrh rozpočtu. Přestože věděla, jak volby dopadly a že nová politická většina ve sněmovně návrh neschválí,“ poukázal.