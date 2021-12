O povinném očkování se bavme později, řekl Philipp. Podle Maška je realistické jen pro vybrané skupiny

Mašek upozornil, že Rakousko přistoupilo od února na plošnou povinnou vakcinaci, podle poslance je v Česku ale „realistickým plánem“ takto očkovat vybrané skupiny obyvatel. Ti by pak mohli být dobrým příkladem pro ostatní a následně tak vakcinaci zpropagovat. „Jsou to lidé, kteří se v rámci své profese setkávají s jinými občany,“ uvedl. V případě lidí nad šedesát let jde podle Maška zejména o jejich ochranu.

Philipp uvedl, že je v současnosti nutné aplikovat zejména posilující dávky. „Není důvod se v tuto chvíli trápit s těmi občany, kteří nechtějí vakcínu, a rozjitřovat situaci,“ řekl místopředseda sněmovního zdravotnického výboru. Na debatu o povinném očkování podle něj bude ještě čas.