Šéf lánské lesní správy Balák u soudu odmítl vinu v kauze těžby kamene

V aktuální kauze podala státní zástupkyně obžalobu letos v srpnu. Podle ní Balák porušil zákon v souvislosti s těžbou kamene v Lánské oboře, rozsah těžby byl podle kriminalistů větší, než lesní správa oficiálně vykázala. Škoda podle žalobců přesáhla jeden milion korun.

V případě prokázání viny a odsouzení by vedoucímu Lesní správy Lány mohlo hrozit až pět let vězení. Soud bude pokračovat výslechy svědků, podle předpokladů potrvá do příštího roku.