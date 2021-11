Učebnice kvůli vyšším cenám papíru i energií zdraží o desítky korun

Učebnice, pracovní sešity, ale i další pomůcky vyrobené z papíru se tak mohou zdražit o desítky, v některých případech až o stovky korun. „My nemůžeme nezdražit, pokud se obecně vstupy zvýší, tak my je budeme muset promítnout do koncových cen,“ vysvětluje ředitel marketingu obchodu nakladatelství Fraus Pavel Brejcha. Cenový rozdíl přitom podle něj nebude zanedbatelný.

Školy plně neobnoví knižní fond

Zvyšování cen papírových učebních pomůcek bude mít podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol (AŘZŠ) Luboše Zajíce dopad hlavně na rozpočty škol. „Dopadne to na peníze, které mají školy vyhrazené mimo jiné na nákup učebnic,“ upřesňuje Zajíc.

„Když se cena učebnic zvýší, tak pravděpodobně budeme muset nakoupit méně učebnic pro ty, kteří plní povinnou školní docházku,“ upozorňuje Renata Schejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR (AŘG). Školy tak podle ní nebudou moct obnovit knižní fond a děti se budou učit ze starších a opotřebovanějších učebnic.

Podle ředitele pražské ZŠ Pod Žvahovem Jana Horkela bude nutný nátlak na stát, aby se peníze, které škola od státu na nákup učebnic a pomůcek má, zvedly. „Měly by se posilovat peníze školám z prostředků EU v rámci grantů na nákup robotických hraček a IT vybavení – tak samozřejmě část těchto peněz půjde na jiné účely, než na co byly původně určené,“ domnívá se Horkel.

Navýšení finančních prostředků na učebnice budou v případě nárůstu jejich cen požadovat po státu Asociace ředitelů ZŠ i Asociace ředitelů gymnázií. „Na ministerstvo školství bychom se pochopitelně obrátili dopisem nebo žádostí,“ konstatuje Renata Schejbalová, předsedkyně AŘG. Podle ní by bylo nutné situaci řešit, pokud dojde ke zdražení o 10 až 20 procent. Podobně jednat za této situace hodlá i Asociace ředitelů ZŠ.

Zvyšování cen učebnic a dalších pomůcek by naopak nemělo mít velký dopad na rozpočty středních škol, a to především proto, že si je studenti hradí sami. Podle Jiřího Zajíčka, předsedy Unie školských asociací ČR - CZESHA, může v případě potřeby učebnice sociálně slabším žákům škola půjčit. Těm ostatním budou muset dražší učební pomůcky zaplatit rodiče.