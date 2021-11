Prováhali jsme možnost zabránit velkému šíření covidu, kritizuje Smejkal vládu

Vliv očkování nicméně epidemiolog nezpochybňuje. V nemocnici podle něj končí nižší procento nakažených než na jaře, kdy pro většinu lidí ještě vakcíny nebyly, a intenzivní péči vyžaduje patnáct procent hospitalizovaných oproti 25 procentům v minulosti. Má to ale velký háček. „Při náloži, která tady probíhá, jsou to stejně velká čísla,“ poukázal Smejkal.

Před takzvaným rakouským modelem, o němž kabinet uvažuje – tedy znemožnění prokazovat se negativním testem tam, kde je vyžadována bezinfekčnost – Smejkal varoval. Alespoň PCR testy by se podle něj měly uznávat dál. „Tu alternativu bych lidem nebral, aby to neudělalo víc potíží než užitku,“ obává se.

Domnívá se, že kromě zavedení plošného testování ve školách i v podnicích a zlepšení trasování by měla vláda ještě zkusit naočkovat lidi, kteří vakcínu stále nemají. Je přesvědčen, že to zdaleka nejsou jen „naprostí antivaxeři“. „My je musíme přesvědčit, musíme za nimi dojet, musíme zaplatit mobilní týmy,“ zdůraznil.

Kdyby se podařilo zintenzivnit očkování, plošně testovat, lépe trasovat a také úspěšně vymáhat opatření, je Smejkal přesvědčen, že by již nemusel být nutný další lockdown. Podotkl, že vzhledem k tomu, co vše lze již proti covidu použít, bylo by opětovné zavírání selháním.

Vyzval také k zodpovědnosti, i když už trvá pandemie dlouho a konec se zdá v nedohlednu. „Je to pandemie století, je to něco, co byla španělská chřipka před sto lety. Děje se to, v historii lidstva to není nic nového, ale v našich životech to nové je. Doufejme, že už se to nebude opakovat. Musíme k tomu přistoupit velmi zodpovědně s opatřeními, která už nikdy nebudeme mít,“ řekl Petr Smejkal.