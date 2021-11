Post místopředsedkyně sněmovny je příležitostí překračovat meziresortní příkopy, míní Richterová

„Myslím, že velký problém naší politiky je škatulkování, oddělení témat do jednotlivých příslušných ministerstev. Přitom spousta věcí vám plynule prochází životem, společností a není takhle snadno zaškatulkovatelných. Pokládám to za možnost propojovat věci, co spolu souvisejí,“ říká Richterová ke svému možnému budoucímu postu.

„Co se týče Evropy, budeme přece jenom brzy mít předsednictví. Přebíráme to po vládě, která se tomu absolutně nevěnovala a trestuhodně zanedbala přípravu. Máme jako země příležitost to využít v náš prospěch – k rozvoji regionů a vyjednání pro nás výhodných věcí,“ míní Richterová o postu ministra pro evropské záležitosti.

V kabinetu koalic SPOLU a PirátiSTAN by měli zasednout i tři noví ministři – pro vědu, výzkum a inovace, pro legislativu a pro Evropskou unii. Podle Richterové by měli zajistit stabilitu a funkčnost oblastí, které byly dle ní dříve zanedbávány.

Porušování koaliční dohody je vážné

Zástupci Starostů podle interní analýzy Pirátů porušovali před volbami koaliční dohodu. Podle Richterové je veřejnosti pouze známa malá část analýzy, která pronikla do médii. Obsah zprávy ale považuje za závažný.

„Hodně nemile mě to překvapilo. To, co uniklo do médií, je ale pouze jedna kapitola. Jsou tam i části o tom, co jsme sami měli udělat lépe a jinak. To je součástí každé sebereflexe a je to něco, co velmi brzo budeme mít hotové. I některé naše výroky nám mohly ve volbách ublížit, je to také součástí naší analýzy,“ tvrdí poslankyně.

Podle ní se ale v současné chvíli koalice soustředí na důležitější úkol – sestavení nové vlády a sněmovny. Spolupráce proto bude pokračovat i nadále. „Máme koaliční smlouvu, která platí, a to i po volbách. Spolupracujeme na tom, aby fungovala vláda, a jsme všichni dospělí lidé. Do budoucna jdeme s tím, co budoucnost přinese.“

Situace u Pirátů je však napjatá. Dle Richterové některé části strany silně uvažovaly o opozici. Richterová osobně je pro účast ve vládě, ale zdůrazňuje, že je potřeba respektovat názor ostatních, kteří jsou pro opoziční roli strany.

„Byť k těmto porušením došlo, tak teď není čas se tomu věnovat, teď máme úkol složit vládu a sněmovnu, nastupuje další vlna covidu, je neuvěřitelná inflace. K tomu, co se stalo, se teď vyjadřují naše vnitřní orgány a poté budou probíhat interní debaty s koaličním partnerem,“ apeluje Richterová.