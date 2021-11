Chlapečkovi, který leží měsíce osamocen v nemocnici, úřady konečně hledají pěstouna. O jejich činnost se zajímá ombudsman

Nyní na přidělení přechodného pěstouna nejspíše dojde. Hledá ho Ústecký kraj a zároveň i Praha, protože je možné, že se chlapec přesune z děčínské nemocnice do Motola. „Pakliže to nastane, jsme připraveni,“ uvedla radní pro sociální politiku Milena Johnová (Praha Sobě).

Ačkoli se děčínská radnice hájí i tím, že se domnívala, že by se chlapec přece jenom mohl vrátit do původní rodiny, podle místopředsedkyně Aliance náhradních rodin Hany Martínkové Bojkové se to vzájemně nevylučuje. „Je možno najít dítěti primárního pečovatele v podobě přechodné pěstounky a zároveň je možno pracovat s rodinou. Není důvod, aby dítě bylo bezprizorní a čekalo se, jak se podaří rodinu sanovat a jak se podaří s ní pracovat dál,“ poukázala.

Nasnadě je otázka, zda je případ nemluvněte z děčínské nemocnice výjimečný. Že se na něj přišlo, byla náhoda – všimla si ho cizí žena, když šla do nemocnice navštívit někoho jiného. Zástupkyně ombudsmana připustila, že její role byla zásadní. „Bůh ví, jak by to dopadlo, kdyby ten příběh nemedializovala, a jak dlouho by tam chlapeček ještě ležel bez zájmu těch, kdo měli konat a možná nekonali,“ podotkla Šimůnková.