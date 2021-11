V pátek testy odhalily 9208 případů koronaviru, Plaga žádá vyjasnění strategie testování ve školách

Připomněl, že ministerstvo školství navrhovalo PCR testování žáků už v lednu. Ministerstvo zdravotnictví to ale dřív odmítalo s tím, že pro to chybí kapacity laboratoří. Vojtěch by proto podle Plagy měl osvětlit, jak se bude testování žáků metodou PCR organizovat v následující době.

Z dopisu také plyne, že ministr zdravotnictví informoval Plagu 6. září o záměru nasadit k testování ve školách mobilní odběrové týmy. Ministr školství ovšem nemá zprávu o tom, zda tyto týmy už fungují. Vzhledem k tomu, že by měly být hlavním nástrojem testování žáků škol, požádal Vojtěcha o zasílání pravidelných informací o rozsahu jejich využití. Odpoveď na svůj dopis chce Plaga do úterý.