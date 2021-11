Hygieny mohou pokutovat restaurace za ignorování kontrol, k nejvyšším sankcím ale nesáhnou

Od pondělí 1. listopadu doklad o bezinfekčnosti kontrolují samy restaurace. Zákazníci musí personálu ukázat potvrzení o očkování, negativním testu nebo prodělání covidu v posledním půl roce. Pokud to neudělají, nemá je podnik vůbec obsloužit. Je taky možné přímo na místě podstoupit samotest. Podle vlády má nová povinnost sloužit jako další krok v boji s koronavirem.

Kontroly budou ve čtvrtek a v sobotu

Hygiena už ohlásila rozsáhlé kontroly - na každý okres má dohlížet jedna nebo dvě kontrolní skupiny. „Chodíme průběžně na kontroly, ale naše základní činnost je momentálně v trasování. Musíme zasáhnout u možného zdroje nákazy,“ sdělila ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová.

Největší kontroly by měly proběhnout ještě tento týden ve čtvrtek a v sobotu. Policie aktuálně prověřuje desítky případů, kdy se lidé snažili prokázat testování nebo očkování falešnými doklady. Za padělání či pozměňování veřejné listiny jim hrozí až tři roky vězení. Za zfalšovaný test mohou být zákazníci restaurací sankcionováni i od hygieny. Ta může uložit na místě pokutu až deset tisíc korun, ve správním řízení pak až tři miliony.

Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové budou pokuty nižší. „Nutno podotknout, že ani provozovatelům nebudeme udělovat pokuty v nejvyšší výši a budou se pohybovat v řádu několika tisíců až desetitisíců,“ sdělila s tím, že pokud se přijde na falzifikát potvrzení, je to problém hosta, nikoliv hostinského.

V Rakousku mají PCR testy i pro turisty

Například v Rakousku fungují kontroly bezinfekčnosti v restauracích už od května. V pondělí tam nově zavedli kontroly (testů, očkování, nebo prodělání nemoci) i na pracovištích. Lidé se tam ale zároveň mohou nechat otestovat zdarma.

Například v jedné z nejstarších vídeňských kaváren Bellaria je test, očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci první, co obsluhu zajímá. „95 procent to má, pět procent musíme poslat pryč. Ta kontrola zabere třicet vteřin až minutu,“ sděluje majitel kavárny David Figar. Kromě toho by se zákazník měl zaregistrovat. Když bude někdo pozitivní, tak se lze podívat, kdo všechno v kavárně byl.

V samotné Vídni jsou pravidla přísnější než jinde v Rakousku. Antigenní test nestačí, zákazníci se musí prokázat testem PCR. „Dokonce i návštěvníci Vídně si mohou kdykoliv udělat zadarmo PCR test,“ uvedl zástupce české velvyslankyně ve Vídni Jakub Novák. Jde to asi na dvacítce stanovišť. Výsledek pak garantují do 24 hodin. Omezení se dotkne i tradičních vánočních trhů, které ve Vídni začínají už v polovině listopadu. I tady se návštěvníci budou muset prokázat potvrzením o bezinfekčnosti.