I ve svátek epidemie sílila. Na některých místech končí hrazené testování

Na mnoha místech se mohou neočkovaní dospělí naposledy otestovat na covid-19, aniž by museli na místě sáhnout do své kapsy. K 1. listopadu, tedy hned po víkendu – kdy jsou ale otevřena pouze některá testovací místa – přestanou zdravotní pojišťovny proplácet preventivní testy lidem nad 18 let, kteří nedostali alespoň první dávku vakcíny proti koronaviru. Stanoveno je více výjimek, testy budou mít dál hrazené například lidé, kteří se nemohou očkovat kvůli svému zdravotnímu stavu. Beze změn se budou hradit testy předepsané lékařem nebo hygienickou stanicí.

Zájem o očkování skutečně vzrostl, i když méně, než by se mohlo na první pohled zdát ze statistiky očkovaných. Většina z více než 30 tisíc lidí, kteří přicházeli od pondělí do středy na očkovací místa, si totiž šla pro posilující dávku. Na první či druhou dávku přicházelo od 12 do 15 tisíc lidí. To je sice více než v minulých týdnech – v první polovině října přicházelo na základní očkování kolem sedmi tisíc, maximálně deset tisíc lidí denně – ale zároveň jen malý zlomek stotisícových počtů z počátku léta.

Očkování či podstoupení testu na koronavirus se bude od pondělí i více kontrolovat. Personál restaurací by měl začít dohlížet na to, zda nepřichází někdo, kdo by podle nynějších protiepidemických pravidel v restauraci vůbec neměl sedět. Navíc hlavní hygienička Pavla Svrčinová ohlásila na první listopadový týden intenzivnější kontroly hygieniků v terénu.