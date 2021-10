Blíží se milostivé léto, jedinečná šance, jak si ulehčit od dluhů

V zahajované akci jde třeba o dluhy na obecním nájemném, pokuty za jízdu na černo nebo nedoplatky na zdravotním pojištění. Pokud člověk splní podmínky, poté zaplatí jistinu – tedy původní dluh a poplatek 908 korun – exekuce bude zastavena.

Milostivé léto by se mohlo týkat až 300 tisíc lidí, ale Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni odhadl, že by nabídky mohly využít maximálně desítky tisíc. „Část lidí se to nedozví, část lidí, i když se to dozví, nebude mít na zaplacení jistiny. Aby bylo jasno, nejde o amnestii dluhů. Člověk musí zaplatit původní dluh,“ zdůrazňuje.

Dluhy často posílají lidi na ulici, milostivé léto je tak tématem i v Armádě spásy. Teď sociální pracovníci s klienty řeší hlavně to, zda jsou vhodnými kandidáty, i počet jejich pohledávek.

„I když nevyřeší celou finanční situaci, tak to pro klienty může být impuls ke změně k lepšímu. Exekuce obrovskému množství lidí brání třeba v tom, aby měli legální zaměstnání,“ říká Jitka Modlitbová z Armády spásy.

Milostivé léto se vztahuje ke státu, krajům, obcím a jejich většinově vlastněným organizacím nebo firmám. V těchto případech lidé nejčastěji dluží za nezaplacený komunální odpad nebo za dopravní pokuty. Akce se zároveň týká dluhů u soudních exekutorů, přičemž člověk nesmí být v insolvenci.

„Pokud dlužím na daních a ty jsou vymáhány daňovou exekucí, tak se mě to netýká. Ani dluhy vůči ČSSZ. Ve chvíli, kdy znám své exekuce, tak musím oslovit exekutora a požádat ho o vyčíslení nesplacené jistiny a zároveň ho v dopisu informovat, že chci využít milostivé léto,“ vysvětluje Daniel Hůle. Sám se ovšem domnívá, že exekutoři, kterým hrozí ztráta desítek, ne-li stovek tisíc zakázek, „se chytají, čeho mohou, aby mohli říct, čeho se to netýká“.

Nezodpovězená otázka se týká například dluhů na pojistném u VZP, které pojišťovna rozdělila do dvou dluhů – zvlášť vymáhá původní jistinu a zvlášť penále. Hůle připouští, že existují judikáty, o které by se mohli exekutoři opřít. Apeloval proto na správní radu pojišťovny. „Je na VZP, aby její správní rada jednoznačně řekla, že penále není jistinou, a když člověk zaplatí původní pojištění, tak penále bude odpuštěno,“ říká.