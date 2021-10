Uprchlý muž se odvolal proti dvacetiletému trestu za terorismus. Podle obžaloby bojoval proti Ukrajině

Městský soud v Praze ho na začátku září odsoudil za účast na teroristické skupině a teroristický útok ke dvaceti letům vězení. Takový trest mu navrhl státní zástupce. Urbánkův soudem přidělený advokát vyjádřil pochybnosti o právní klasifikaci činů a nesouhlas s navrženou výší trestu. Zpochybnil také to, že facebookový profil obžalovaného jasně prokazuje účast na bojových akcích, a navrhl zproštění obžaloby či nižší trest v případě uznání viny.

Jiří Urbánek podle obžaloby odjel na Ukrajinu v roce 2015 s úmyslem podpořit ruské a separatistické síly a jejich operací se účastnil nejméně do konce ledna 2018. Kromě činností typu budování zákopů nebo hlídkování se Urbánek i podle svých vyjádření na sociálních sítích zapojil do ozbrojených bojů proti ukrajinské armádě například ve městech Marjinka, Spartak nebo Krasnohorivka.

Za boje proti Ukrajině byli odsouzeni i další Češi

České soudy v minulosti řešily několik případů spojených s rusko-ukrajinskou válkou. Naposledy ve středu odvolací soud pravomocně potvrdil dvacetiletý trest pro Martina Kantora, který rovněž bojoval proti ukrajinským ozbrojeným silám v Donbasu. Kantor je stejně jako Urbánek uprchlý a není zřejmé, kde se nyní nachází.

Naopak sedmadvacetiletý Lukáš Nováček se před Krajský soud v Plzni na začátku září dostavil. Ten ho nepravomocně odsoudil na dvacet let za teroristický útok a účast v organizované zločinecké skupině. Nováček se koncem července 2015 vydal na dočasně okupovaná území východní Ukrajiny. Podle rozsudku se od tamních ozbrojenců nechal vyškolit, vyzbrojit a vystrojit a pak se s nimi aktivně zapojil do vojenských úkolů. To však Nováček, který je stíhán na svobodě, odmítl a proti rozsudku se odvolal.

Z terorismu byl v minulosti obžalován i bývalý český voják Erik Eštu, soudy ho však nakonec potrestaly za službu v cizích ozbrojených silách podmíněným trestem. Alexeji Fadějevovi pražský městský soud nejprve uložil 4,5 roku vězení za účast v organizované zločinecké skupině, podle odvolacího senátu se však dopustil teroristického útoku, z něhož byl i původně obžalován. Fadějevovi tak soud trest zvýšil na 21 let vězení.

V roce 2014 Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Nejprve vojensky okupovalo Krym a poté vyslalo své ozbrojence na Donbas. Ti tam společně s částí místních obyvatel zahájili ozbrojené povstání a pak válku proti vládě v Kyjevě. Dodnes se jim daří držet část území Donbasu. Konflikt si dosud vyžádal tisíce životů.