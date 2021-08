KSČM představila volební program. Soustředí se zejména na sociální témata

„My víme, že existuje jiná možnost, je to mnohem lepší cesta, pro nás běžné lidi, je to cesta slušnějšího života. My jsme to byli, kteří pomohli zvýšit finanční prostředky na sociální služby. Není to věc (premiéra Andreje) Babiše, i když se tím chlubí. Oni se rádi chlubí tím, k čemu jsme je donutili,“ uvedl Pojezný.

Šimůnek: Dnes nemáme ekonomickou svobodu, kterou jsme měli před rokem 1989

Šimůnek řekl, že program KSČM je jediný ucelený v sociální oblasti. „Dá odpovědi na všechny otázky, které lidi trápí. Po 30 letech máme svobodu slova, můžeme hanobit prezidenta republiky, můžeme veřejně pálit vlajku, ale nemáme svobodu ekonomickou, kterou jsme měli před rokem 1989, kdy jsme všichni měli práci, za tu práci jsme měli přiměřenou mzdu a také jsme všichni nějakým způsobem bydleli. V dnešní době se naše společnost propadá do dluhové pasti,“ řekl.

Semelová dodala, že KSČM chce fungující a zabezpečené rodiny, kvalitní bezplatné vzdělání nebo zájmovou činnost dostupnou pro všechny. „Každý člověk musí mít právo na bydlení, musí mít právo na bezplatnou zdravotní a sociální péči a práci za férový plat,“ doplnila.

Podle volebních modelů KSČM osciluje kolem pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do dolní parlamentní komory. Například podle průzkumu agentury Median by v červenci získala KSČM ve volbách 6 procent hlasů.