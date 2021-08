Koudelka měl být na dalších pět let, říkají Jurečka a Rakušan. Babiš nepodlehl tlaku prezidenta, reaguje Vondráček

„Když někdo něco dělá dobře a i to vláda říká, není důvod, aby ten člověk tu funkci nedělal naplno, a ne s nějakým dočasným pověřením,“ komentuje krok vlády předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, který byl jedním z těch, kteří navrhovali mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny na tento pátek právě kvůli jmenování ředitele BIS. Současné řešení mu nepřijde šťastné, ale mohlo to podle něj dopadnout hůř.

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) chápe návrh na mimořádnou schůzi jako součást předvolební kampaně koalice Spolu. „Myslím, že to pan premiér udělal velice korektně, že je to nejrozumnější řešení, ona by nikomu pusa neupadla, kdyby ho někdo pochválil,“ hájí Vondráček svého předsedu.

Šéf STAN Vít Rakušan připomíná, že již dříve byl s dalšími členy opozice pro to, aby se svolal bezpečnostní výbor sněmovny a jmenování ředitele BIS se řešilo. Zmatky podle něj vytvořil sám premiér. „Kdyby vláda přišla s kandidátem do bezpečnostního výboru, projednal se a jmenoval se, tak se z toho žádná politika dělat nemusela,“ říká Rakušan.