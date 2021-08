Šéfem BIS má být Koudelka nebo někdo lepší. Ale takového neznám, uvedl Bělobrádek

Ředitele BIS Michala Koudelku dlouhodobě kritizuje prezident republiky Miloš Zeman. Letos v květnu ani pošesté nevyhověl návrhu vlády, aby ho povýšil do generálské hodnosti. Loni koncem roku předal premiéru Andreji Babišovi (ANO) materiál, který to odůvodňoval. Podle časopisu Respekt v dokumentu Hrad uvádí, že Koudelka „neplní své povinnosti, dlouhodobě zamlčuje a neposkytuje informace zákonným adresátům a zveřejňuje informace v rozporu se zákonem“.

Nyní poslanec vidí pouze dvě možnosti. Buď je Koudelka ředitelem, kterého vláda chce, a pak ať ho potvrdí, nebo ho nechce, odvolá ho a jmenuje někoho jiného. Bělobrádek však o nikom lepším neví a ani neví, že by se v bezpečnostní komunitě o nějakém takovém jménu hovořilo. Doplnil, že zákon nepočítá se zastupováním ředitele, o čemž se nyní v politických kruzích také uvažuje. Považoval by za vyloučené, pokud by zastupování mělo trvat řádově měsíce.

Kladné hodnocení

Činnost BIS považuje Bělobrádek za velmi dobrou. A to ať už při řešení hospodářské kriminality velkého rozsahu, či v boji proti terorismu a agentům cizích mocností. Zdůraznil, že česká kontrarozvědka je dobře vnímána i v zahraničí. Mediální probírání neshod mezi hlavou státu a šéfem BIS podle něj škodí její důvěryhodnosti.

Bělobrádek také soudí, že není příliš dobré, že je Koudelka často v médiích. Považuje to však za výsledek některých kauz či přístupu některých ústavních činitelů k řediteli. „Vytýkat bych mu to mohl, ale je otázka, do jaké míry je to příčina a do jaké následek.“ Řadový občan by si podle poslance ani neměl vzpomenout na příjmení ředitele BIS.