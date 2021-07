Vojtěch hájí motivaci k očkování volnem pro státní zaměstnance. Kubovi vadí segregace podnikatelů

Vojtěch vysvětloval také zmírnění povinnosti testování pro návrat dětí ze zahraničí. V původním návrhu se výjimka měla týkat pouze potomků očkovaných rodičů, ministerstvo ji však zavrhlo kvůli jeho přílišné složitosti. Bylo by podle něj například složité definovat, zda se má pravidlo týkat pouze rodiče nebo například i doprovázející osoby.

Kuba souhlasil, že širší přístup nepředstavuje zásadní riziko pro epidemiologickou situaci. „Opatření by měla být především nastavena a vybalancována tak, aby minimálně zasahovala do svobod lidí,“ řekl k tomu. Pravidla by podle něj měla především zamezit zavlečení agresivnějších mutací viru, které by mohly být rezistentní vůči očkování.

Ministerstvo chce více očkovat bez registrace, chce také lidi více motivovat

Systém očkování založený na předběžné registraci je podle Vojtěcha již vyčerpán a chtěl by proto „jít s očkováním blíže k lidem“. Navrhuje proto klást větší důraz na očkování bez registrace, ale třeba i na mobilní očkovací centra. Lidi by chtěl také více motivovat – v případě státních zaměstnanců třeba dvěma dny volna, jak v pátek ráno schválila vláda.