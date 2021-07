Praha chce zákonnou garanci, že se dostaví vnitřní okruh. Podle Babiše to v současné sněmovně nejde

Stát a Praha nyní jednají o znění memoranda, které má zakotvit spolupráci ohledně financování dopravních staveb a rozvoje městských pozemků v Letňanech, kde chce dát premiér postavit areál pro státní úředníky. Hřib i Babiš uvedli, že Praha do konce srpna vládě předloží upravený text memoranda, který bude zahrnovat garanční zákon.

„Požadujeme skutečně neprůstřelnou garanci,“ uvedl Hřib. Důvodem je podle něj změna plánovaného využití pozemků v areálu vinohradské nemocnice, které město státu přenechalo. Podle premiéra to nicméně s jednáním o Letňanech a okruhu nesouvisí a ve středu o vinohradské nemocnici nebyla vůbec řeč. „Jim to může být jedno, co tam bude, ty nemocnice patří státu,“ řekl po jednání novinářům.

Premiér dále řekl, že stát nyní vyčká na předložení memoranda ze strany města. K možnému garančnímu zákonu uvedl, že stát financování přislíbil. „Pan primátor tomu moc nevěří, tak to chce mít zákonem, ale to samozřejmě není možné za stávající sněmovny,“ řekl.

Vnitřní okruh dosud financovalo město

Obě strany nyní jednají o dvou možnostech financování vnitřního okruhu státem. Město preferuje, aby mu stát dal dotaci 60 miliard korun a projekt dostavby by zůstal pod kontrolou samosprávy. Po poslední schůzce v červnu nicméně obě strany začaly mluvit i o možnosti, že by magistrát pouze dokončil projektovou dokumentaci dostavby a poté by samotnou výstavbu zajistil stát, pravděpodobně formou PPP projektu, tedy ve spolupráci se soukromým investorem.

V obou případech bude nicméně podle středečního vyjádření vedení města vyžadovat garanci zákonem. Zástupci magistrátu se navíc k možnosti stavby formou PPP projektu s ohledem na komplikovanost stavby vyjádřili skepticky. „Je otázka, jestli se na trhu vůbec najde tak silný partner,“ řekl radní Jan Chabr (TOP 09). Dodal, že zásadní je také dokončit další majetkové směny města se státem, například v areálu Nemocnice na Bulovce nebo Všeobecné fakultní nemocnice.

Vnitřní okruh dosud financovalo město, vnější spadá pod dálniční síť a staví ho stát. Z vnitřního okruhu zbývá dokončit asi desetikilometrový úsek mezi vyústěním tunelu Blanka v Pelc-Tyrolce a Štěrboholy. Projekt současné vedení města oproti původnímu plánu upravilo a rozšířilo délku úseku, který má vést tunely. Oproti dřívějšímu plánu na 4,2 kilometru tunelů se nyní počítá s tím, že zahlouben bude dvojnásobek. Kdy se začne stavět, zatím není jasné.