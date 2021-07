Bouřka poškodila trať podél Labe, nákladní vlaky ji nemají kudy objet. Kapacitní železniční přechod na západ bude chybět ještě léta

O víkendu podemlel trať přívalový déšť. Od pondělního rána sice už je provizorně opravená, ale stále nedosáhla plné výkonnosti. Přednost mají vlaky osobní dopravy a až po nich mohou jet kontejnerové vlaky do německých přístavů, a tak některé musí stále čekat. Některé kontejnery, které již měly být na lodích v německých přístavech, jsou stále v překladišti v Praze. Zpoždění by mohlo být až týdenní.

Trať, která vede podél Labe z Děčína do Drážďan, skýtá nejen podivuhodné scenérie, ale je zároveň nejkritičtějším místem pro nákladní dopravce, kteří vozí zboží do západní Evropy. Jedná se totiž o jedinou dvoukolejnou železnici do Německa a ostatně i jednu z pouhých tří dvoukolejných tratí do zahraničí s výjimkou Slovenska (tam vedou další tři dvoukolejky).

Možností, kudy vlak poslat, aby nečekal tak dlouho, mnoho není. Historicky sice vedly dvě hlavní tratě z Čech do Bavorska, jedna z Plzně přes Domažlice do města Furth im Wald, druhá z Chebu do Schirndingu. Obě jsou však jednokolejné a navíc neelektrizované. Znamená to, že vlaky musí být oproti těm, které jezdí podél Labe, kratší a méně naložené.

Podle jednatele dopravce Metrans Rail a prezidenta Sdružení železničních nákladních dopravců Martina Hořínka se znovu ukázalo, že jedna kapacitní železnice do Německa zkrátka nestačí. Podotkl, že to není žádná novinka „Je to prostě málo a ukázalo se to už při povodních,“ uvedl.