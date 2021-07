Rozvojové potřeby malých obcí bude mapovat informační systém, ministerstvo ho dá zdarma

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) letos zdarma zpřístupní všem obcím a krajům informační systém AGIS. Měl by elektronicky mapovat veškerá data o potřebách obcí do tří tisíc obyvatel, jako je například stav silnic, školství, zdravotnictví a dalších služeb v jednotlivých sídlech. Jejich zástupci je budou moci využívat také při sestavování dotačních žádostí. Řekla to ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).