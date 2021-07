Zájem o studium v zahraničí už se dostal na hodnoty před pandemií, navzdory pokračujícím opatřením

„Zájem studentů neklesl, naopak mírně stoupl, takže můžeme očekávat, že se čísla budou vracet do stavu před pandemií, případně i mírně narůstat,“ říká mluvčí Domu zahraniční spolupráce Lucie Durcová s tím, že bude záležet na epidemické situaci v jednotlivých zemích.

V rámci stipendijního programu Erasmus vyjelo loni do zahraničí o polovinu méně vysokoškoláků než v roce předtím. Letos na podzim by se počet výjezdů mohl opět vrátit na hodnoty z roku 2019, kdy na podzim odjelo studovat přes 5600 vysokoškoláků.

Velký zájem studentů pozoruje i mezinárodní organizace YFU, která organizuje výjezdy středoškoláků do zahraničí i příjezdy cizinců do Česka. „U výjezdů máme dokonce přeplněné kapacity. Zdá se mi, že studenti jsou si vědomi toho, že tu byli nejdéle na on-line výuce a že by si užili mnohem více studia na výměnném roce kdekoliv jinde,“ myslí si výkonná ředitelka organizace Markéta Kratochvílová.

Někteří studenti navíc mají v nadcházejícím školním roce poslední šanci podívat se na zahraniční školu ještě před maturitou. Jako jeden z důvodů zvýšeného zájmu o pobyty v zahraničí to uvádí ředitelka organizace AFS Klára Kutišová, podle níž zájem neustal ani kvůli pandemii. „Spíš naopak, mezi středoškoláky jsme zaznamenali nepatrně zvýšený zájem,“ upozorňuje.

Stejná je situace u programu Erasmus. „Předpokládáme, že se u středoškoláků dostaneme na stejná čísla jako před covidem, a pokud budou příznivé podmínky, tak možná budou i vyšší,“ doufá Durcová.