Jako to, co jsem slýchal v komunismu, kritizuje Niedermayer maďarský zákaz osvěty o LGBT

„Přijde mi, že logika toho zákona je taková jako to, co jsem slýchal v komunismu – že pokud někdo má jinou sexuální orientaci, tak mu dejme nějaké pilulky, a když ty pilulky nezaberou, tak ho zavřeme do nějakého zařízení a ať se převychová. To je v 21. století úplně nepřijatelný koncept,“ dodal europoslanec.

Předpis zakazuje šířit mezi mladými lidmi do osmnácti let jakékoli materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu a změnu pohlaví. Maďarský premiér Viktor Orbán odmítá, že by šlo o diskriminaci, a tvrdí, že zákon pouze dává v sexuální výchově dětí pravomoci rodičům.

„Nepřipojení se ke kritice je signál“

Více než polovina unijních zemí vyzvala Evropskou komisi, aby proti zákonu zasáhla. Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová označila normu za ostudnou a oznámila, že Komise se konkrétními kroky pokusí přimět Maďarsko ke zrušení zákona. Český premiér Babiš ve čtvrtek prohlásil, že se k výzvě nepřipojí.

„Viktor Orbán říká, že chce ochránit děti a rodiče. Rodiče mají právo vychovávat děti, ne nějaká neziskovka, která přijde do základky a do mateřské školky a bude tam vykládat dětem, jestli jsou holka, nebo kluk. Žádná neziskovka,“ zdůvodnil to Babiš. „Je to zkrátka záležitost mezi maďarskou vládou a Evropskou komisí. A já nevím, proč my máme mluvit Maďarům do jejich zákonů, oni jsou svrchovaná země,“ dodal premiér.

Niedermayer Babišův postoj kritizoval s tím, že zákon „neříká nic o tom, že neziskovky budou někam chodit,“ ale výrazně znevýhodňuje lidi s menšinovou sexuální orientací.

„Stejně tak jako připojení se k té politické výzvě vyslalo určitý politický signál, tak stejně tak vyslalo silný politický signál, pokud se někdo k tomu nepřipojil. A navíc, pokud to objasňuje takovými slovy, tak já to považuju za hrozné a stydím se za to,“ komentoval to Niedermayer.

„Orbán ponese zodpovědnost za tisíce nešťastných lidí“

Evropská unie by se měla vůči zákonu jasně vymezit, neboť jde o úpravu, která je zjevně diskriminační vůči části obyvatel a která tedy není v souladu s právem, dodal Niedermayer.

„(Zákon) je určité politické gesto, které si část lidí určitě přeloží do toho, že se vůči těmto lidem může chovat poměrně agresivně. Čili Viktor Orbán ponese osobně zodpovědnost za to, pokud v Maďarsku budou tisíce lidí, kteří budou velmi nešťastní a budou mít velký problém najít své místo v životě jenom proto, že se narodili s jinou sexuální orientací. To je pro mě něco absolutně nepřijatelného,“ uvedl na adresu maďarského premiéra.

Luděk Niedermayer mluvil v Interview ČT také o stavu důvěry v EU, postupu Unie vůči pandemii či unijnímu plánu obnovy po koronavirové krizi. Celý rozhovor je ve videu v úvodu článku.