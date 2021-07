Díky novele by se mohlo stavět efektivněji. Zákon je ale hybrid, míní předseda českých architektů Kasl

Smysluplný stavební zákon je podle Kasla důležitý kvůli tomu, že stavebnictví je tahounem ekonomiky. Upozornil, že například Praha trpí nedostatkem bytů. „Je tu pracovní příležitost, je tu spousta lidí, kteří nebydlí dobře. A protože nemohou sehnat byt v Praze, tak si ho staví ve Středočeském kraji,“ uvedl jako příklad. Odhadl, že na brownfieldech, na nichž se nyní nestaví, existuje kapacita pro ubytování 200 tisíc obyvatel.

Kasl doufá, že by se díky novele mohlo stavět efektivněji. Za důležité považuje zjednodušení a zeštíhlení byrokracie. „Bohužel ten zákon je takový hybrid,“ podotkl s tím, že výstup považuje za směsici mnoha návrhů. „Bohužel se tam (do předlohy, pozn. red.) v závěrečném schvalování ani v Senátu nevložilo asi deset pozměňovacích návrhů, které by daly větší právo obcím během řízení,“ kritizoval. Dění kolem zákona označil za zpolitizované.

Aktuální řešení by podle něj mohlo znevýhodňovat zejména malé stavby. „Obecní úřady by je povolovaly ve stejném systému tak, jak to běželo doposud,“ sdělil.

Vycházet z reality Česka

Podle Kasla se zapomnělo na to, že by systém měl být postavený logicky a vycházet z reality České republiky. Připodobnění k podobě řízení v Rakousku a Německu podle něj není relevantní.

Právě Německa se změna stavebního zákona také aktuálně týká. Na rozhodování o něm se podílí velká pracovní komise, složená ze čtyřiceti zástupců různých zájmových skupin, odborníků i politiků a developerů. „To by byl jistě ten ideální postup, souhlasím. Ale tento postup nenastal,“ konstatoval.

Kasl podotkl, že podobně se i český premiér měl dohodnout s profesními komorami. Kritici zákona míní, že si ho napsala Hospodářská komora a developeři. „Toto není pravda. Bohužel té nálepky zákon nikdo nezbaví,“ řekl.